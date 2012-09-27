〔EIA库存周报〕上周美国原油库存减少245万桶,因进口大幅下滑

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/21/12 较上周 较上年 09/21/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 361.8 0.3 14.5 365.2 -2.4 24.2
馏分油 127.3 -0.5 -29.7 127.7 -0.5 -29.9
汽油 197.9 0.1 -19.4 195.8 -0.5 -19.0
取暖油 27.8 -1.1 -12.8 27.6 -0.8 -13.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.2
煤油型航空燃料 43.0 0.6 -2.8 44.0 0.6 -1.6
原油日加工量 14.7 -0.2 0.1 14.6 -0.3 -0.6
炼厂产能利用率(%)86.9 -0.9 1.0 87.4 -1.5 -0.4
油品供应
(四周移动平均) ------------------18.4 -0.2 -0.6
路透纽约9月26日电---周三公布的政府数据显示,上周美国原油和成品油库存意外下降,因原油进口骤降.
美国能源资料协会(EIA)称,9月21日止当周国内原油库存减少245万桶,至3.6518亿桶,路透访问的分析师预估为增加90万桶.
上周原油日均进口量较前一周锐减225万桶,至755万桶.
原油库存下降,即便EIA数据显示,上周美国油田产量升至1997年以来的最高水平.日产量达到650万桶,高于2012年均值的略超过600万桶.
EIA数据显示,炼厂产能利用率下滑1.5个百分点至87.4%.分析师原先预估产能利用率上升0.3个百分点.
美国汽油库存减少48.1万桶至1.9583亿桶.分析师原预估为增加20万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少48.2万桶,至1.2775亿桶,分析师平均预估为增加80万桶.
在EIA库存数据公布后,美国原油期货CLc1扩大跌幅,截至1500GMT,下跌2.22美元至每桶89.15美元.
EIA数据显示,成品油需求较上年同期水平下滑.成品油日需求四周平均值较上年同期大降8.7%,汽油需求降低1%.
"汽油需求依然低迷,馏分油需求连续第二周大幅下降,"对冲基金Again Capital的John Kilduff说.
"若该趋势延续,能源价格将会进一步下跌."
美国原油期货交割地库欣的库存减少8.3万桶,至4,373万桶.
上周原油净进口量降至2011年12月以来最低,美国汽油库存跌至2008年以来的最低水平.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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