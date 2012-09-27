〔中港证券〕港沪深三大交易所合资公司拟年底推出跨境指数系列

路透上海/香港9月27日电---由香港、上海和深圳三地证券交易所合资设立的中华证券交易服务有限公司,正式落实年底推出跨境指数系列,并预计相关的指数期货产品将于明年首季推出,于港交所(0388.HK)衍生品市场交易.

港交所于今年中与深圳和上海证券交易所签订协议,三方将成立合资公司以开发并对外授权指数交易产品、股票衍生产品等业务.港交所行政总裁李小加此前称,期望合资公司正式成立后将加快编制主要以三方市场交易品种为样本的跨境指数,明年首季推出首个以人民币计价的指数期货产品.

据港交所周三晚的新闻稿称,中华证券交易服务已召开首次董事会会议,总裁陈秉强称,计划今年底推出一个全新的跨境指数系列.

中华证券交易服务总部设于香港,董事会由三家交易所各派三名董事组成.公司的初始实缴资本为3亿港元,由港交所、上海交易所和深圳交易所各出资1亿港元;三所在合资公司分占相同股权.

8月下旬,中国首批跨境ETF(上市交易基金)及其联接基金发行完毕,共募得资金92.8亿元人民币.首批跨境ETF分别跟踪香港恒生指数.HSI和恒生国企指数.HSCE.[ID:nSB1739486](完)