〔美国经济〕希望连续数月就业人数月增长超过20万--埃文斯(更新版)

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路透美国印第安纳州哈蒙德9月26日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)一名以鸽派立场而知名的官员周三表示,美联储应继续购买资产以降低举债成本,直到美国就业人数至少在两个季度内每月增加20万人或更多.

"我认为这将是一个很好的标志--是一个门槛,一个指标,"美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在发表讲话后向记者称,"若是国内生产总值(GDP)增长也高于趋势水平,那么将增强并巩固我们正取得重大改善的观点."

埃文斯表示,他希望看到失业率呈现"下降势头"并降至8%以下.但他指出,如果经济形势改善,吸引更多人重新加入求职大军,那么失业率可能会持平,甚至上升.如果是这样,即使失业率达7.5%甚至7.75%,也表明就业形势改善.

埃文斯明年将成为美联储决策委员会中具有投票权的委员,他大力支持最新一轮的宽松举措,并在周三敦促美联储采取更多行动.

"现在正是采取行动的时候,"他称,"考虑到我们目前面临的问题以及未来的风险,现在必须竭尽所能地增强经济的弹性和活力."

埃文斯指出,为了提高行动效果,美联储应明确表示,其对于通胀略高于2%目标的容忍度,与通胀略低于此水准是一样的.

他还在周三重申,美联储需要在新一年里扩大当前购债计划的范围,把美国公债包括进来.

美联储当前的卖短买长(扭转操作,twist operation)计划将在今年底到期.根据这项计划,美联储每月购买约450亿美元的长期美国公债,并卖出同等规模的短期美国公债.埃文斯表示,他将赞成新增购债,新增规模要足以弥补扭转操作到期后留下的差额.(完)