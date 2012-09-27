《中国已公布新股发行上市日程表》--9月27日

全球贸易：欧洲钢铁行业将进口自伊朗的钢铁视为新威胁

路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。