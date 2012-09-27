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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:33 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--9月27日

新股申购:
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
   暂无
   
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日
  9/27    深    东土科技  (300353.SZ)     1,340          20.75        35.17     海际大和     
  9/27    深    蒙草抗旱  (300355.SZ)     3,436          11.80        20.34     东海证券 
   --     沪    洛阳钼业      --         20,000           3.00        13.64     安信证券  9/27
   --     深    光一科技    300356        2,167          18.18        30.81     华泰联合  9/27 
   --     深    奥 瑞 金    002701        7,667          21.60        29.45     中信证券  9/28
   --     深    腾新食品    002702   不超过1,770         29.00        39.73     国金证券  9/28 

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 林琦; 审校 黄凯

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