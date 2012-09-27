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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 09:28 BJT

〔中国公开市场〕今日将进行1,800亿元逆回购,本周共净投放3,650亿

路透上海9月27日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.

其中14天期逆回购操作量为500亿元,28天期为1,300亿元.

周二公开市场共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元.逆回购期限包括七天和28天,中标利率分别为3.35%和3.60%.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购. (完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]

--发稿 刘昕; 审校 张喜良

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