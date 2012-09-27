〔中国公开市场〕今日将进行1,800亿元逆回购,本周共净投放3,650亿

周二公开市场共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.