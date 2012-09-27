〔中国公开市场〕今日将进行1,800亿元逆回购,本周共净投放3,650亿

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透上海9月27日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.
其中14天期逆回购操作量为500亿元,28天期为1,300亿元.
周二公开市场共进行了2,900亿元逆回购操作,其中14天期逆回购操作量为1,000亿元,中标利率持平于3.45%;28天期为1,900亿元,中标利率亦持稳于3.60%.这也是14天期逆回购自9月13日暂停以来再次现身,而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未有进行.
上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元.逆回购期限包括七天和28天,中标利率分别为3.35%和3.60%.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购. (完)
**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]
**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]
--发稿 刘昕; 审校 张喜良
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)