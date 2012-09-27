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市场报道 | 2012年 9月 27日 星期四 08:49 BJT

《汇市简讯》欧元/美元的买单卖单限制上下档

0030GMT

* 稍早前有美国账户在1.2875附近买入欧元/美元

* 1.2890/1.2920处有少量卖单

* 1.2830/40处有买单,1.2810/15还有更多买单

* 1.2800附近挂有停止单

(完)

--编译 白云;审校 张涛

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