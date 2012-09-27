《汇市简讯》欧元/美元的买单卖单限制上下档

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
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* 稍早前有美国账户在1.2875附近买入欧元/美元
* 1.2890/1.2920处有少量卖单
* 1.2830/40处有买单,1.2810/15还有更多买单
* 1.2800附近挂有停止单
(完)
--编译 白云;审校 张涛
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路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)