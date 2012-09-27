《全球重要经济事件一览表》--9月27日-10月4日

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月27日(四)
挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说(1100).
马德里--西班牙政府在特别内阁会议上公布2013年预算草案(1130).
纽约--意大利总理蒙堤在外交关系协会(Council on Foreign Relations)上发表有关欧元的演讲(1300).
9月28日(五)
柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加一个会议讨论.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.
斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.
10月1日(一)
暂无重要经济事件.
10月2日(二)
悉尼--澳洲央行利率决议(0430).
意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).
10月3日(三)
香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).
米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).
10月4日(四)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).
东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).
日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).
卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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