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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:48 BJT

《全球重要经济事件一览表》--9月27日-10月4日

(除特别说明外,均为GMT时间)

9月27日(四)

挪威莫尔德--挪威央行总裁奥尔森在央行举办的活动上发表演说(1100).

马德里--西班牙政府在特别内阁会议上公布2013年预算草案(1130).

纽约--意大利总理蒙堤在外交关系协会(Council on Foreign Relations)上发表有关欧元的演讲(1300).

9月28日(五)

柏林--欧洲央行执委亚斯穆森参加一个会议讨论.

斯德哥尔摩--瑞典央行召开理事会议.

斯德哥尔摩--瑞典国家金融管理局(Swedish National Financial Management Authority)公布公共财政情况(0800).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)争端解决机构(DSB)会议.

10月1日(一)

暂无重要经济事件.

10月2日(二)

悉尼--澳洲央行利率决议(0430).

意大利米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券年会"(至10月3日).

10月3日(三)

香港--亚洲开发银行(ADB)发布最新2012年亚洲发展展望报告.

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决议.

伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至10月4日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(至10月4日).

米兰--意大利银行业协会举办"2012年证券化及资产担保债券会议"(最后一日).

10月4日(四)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月12-13日会议纪录(1800).

东京--日本央行召开货币政策会议(第一日).

伦敦--英国央行召开货币政策委员会会议(最后一日).

日内瓦--世界贸易组织(WTO)全体理事会议(最后一日).

卢布尔雅那--欧洲央行管委会会议,随后公布利率决议并召开新闻发布会.

加拿大温尼伯--加拿大央行副总裁麦克勒姆讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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