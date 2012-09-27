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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:53 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油微升至90美元上方,受美国原油库存意外减少支撑

路透东京9月27日电---美国原油期货周四微升至每桶90美元上方,有望结束连续三天的跌势,因出现空头回补,且数据显示美国原油库存意外减少.

0039GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月合约CLc1升0.35美元,报每桶90.33美元.合约周三结算价跌1.39美元至89.98美元,为8月2日以来最低结算价,受全球经济成长忧虑拖累.

合约周三盘中一度跌至88.95美元,为8月3日触及87.23美元以来的盘中最低位.

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