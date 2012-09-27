〔国际油市〕NYMEX原油微升至90美元上方,受美国原油库存意外减少支撑

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透东京9月27日电---美国原油期货周四微升至每桶90美元上方,有望结束连续三天的跌势,因出现空头回补,且数据显示美国原油库存意外减少.
0039GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月合约CLc1升0.35美元,报每桶90.33美元.合约周三结算价跌1.39美元至89.98美元,为8月2日以来最低结算价,受全球经济成长忧虑拖累.
合约周三盘中一度跌至88.95美元,为8月3日触及87.23美元以来的盘中最低位.
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。