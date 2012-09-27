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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 08:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元因出口商卖盘抵消欧元区忧虑而小涨

路透首尔9月27日电---韩元兑美元KRW=周四早盘上涨,假期前当地出口商的美元卖盘盖过了欧债危机的影响.

0030GMT,韩元兑美元KRW=报1,119.1韩元,周三本地市场收报1,121.1韩元.

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11下跌0.4%至1,972.37点.

三年期公债12月期约KTBc1上涨0.04点,至106.28.

0030GMT 上日收市价

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美元/韩元KRW= 1,119.1 1,121.1

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4028/123 14.4172/312

韩国公债期货KTBc1 106.28 106.24

韩国综合股价指数.KS11 1,972.37 1,980.44

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(附注:韩元即港台惯用的韩圜) (完)

--编译 孙茉莉;审校 徐文焰

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