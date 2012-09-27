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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 09:02 BJT

《汇市简讯》多数日圆货币对的资金流入量减少,走势不稳

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* 日本上半年度即将结束,多数日圆货币对的资金流入规模大幅减少

* 这一趋势可能持续至明天,西班牙相关事件风险亦受关注

* 美元/日圆勉力守在77.50上方,干预风险和进口需求提供支撑

* 77.50下方有美元/日圆停止单,77.00下方水准存在期权相关风险

* 欧元/日圆亦走跌,测试99.00区域,近期下看97.80区域

* 市场整体倾向避险和全球经济增长疑虑利空澳元和新西兰元

(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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