《中国重要政经日程》--9月27日

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
=============================近日重要政经日程==========================
9/28(五)
--国际商会主办的世界工商领袖大会在北京召开.
10/23(二)
--第六届中国CEO年会在北京召开.
10/27(六)
--2012中国对冲基金年会在深圳举行,至28日.
10/28(日)
--第九届中国国际金融论坛在上海举行,至29日.
10/31(三)
--2012 ChinaVenture中国投资年会在北京召开.
11/1(四)
--第八届中国地产金融年会召开,至2日.
11/3(六)
--全球装备制造业CEO峰会在北京举行,至4日.
--2012浦江创新论坛在上海举行,至4日.
11/8日(四)
--2012第五届中国对冲基金峰会暨第四届中国基金经理高峰论坛在上海召开.
11/9(五)
--2012中国能源企业高层论坛在北京举行.
11/13(二)
--中国国际页岩气大会2012在重庆举行
11/17(六)
--2012中国经济理论创新奖在北京颁发.
12/9(日)
--第十五届成长中国高峰年会北京举行.
12/20(四)
--2012中国可持续发展高峰论坛在上海举行.
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完)
--整理 乔艳红
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)