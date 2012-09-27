〔美国个股〕7天连锁酒店集团收到联席董事长提出的私有化要约

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透9月26日电---中国7天连锁酒店集团SVN.N表示,以联席董事长何伯权与郑南雁为首的股东团提出私有化要约,交易价值6.347亿美元.
美国上市中国企业面临越来越多的审查,导致公司股价挫跌,并催生管理层收购(MBO).
7天连锁酒店股价自2010年12月以来已挫跌了一半.
拟将公司私有化的股东团包括联席董事长何伯权与郑南雁,以及凯雷集团(CG.O)和红杉资本中国基金,他们提出的私有化价格为每股美国存托股份(ADS)12.70美元,相当于较周二美国存托凭证(ADR)收盘价10.57美元溢价20%.
7天连锁酒店6月时曾表示,预计今年将新开400家分店.该集团在中国162个城市有超过1,000家分店.
美国华平投资集团是7天连锁酒店集团的最大股东,持有16%股权.
前述股东团计划通过股权资本和举债为私有化交易融资.
7天连锁酒店集团周三在纽约证交所收高13%,报11.95美元.(完)
--编译 白云;审校 张涛
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)