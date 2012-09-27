版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 09:14 BJT

〔中国钢铁〕中国今年底钢产能料将达到9亿吨,高于上年同期--中钢协

路透大连9月27日电---中国钢铁工业协会一位高级官员周四表示,到2012年底,中国钢产能预计将达到9亿吨,较上年同期增加4.3%.

中钢协还将中国2011年钢产量上修至7.0197亿吨,国家统计局公布的数据则为6.833亿吨.(完)

--编译 梁睿雪;审校 郑茵

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐