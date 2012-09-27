美国财政部次长布雷纳德本周访华

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月26日电---美国财政部周三称，美国财政部国际事务次长布雷纳德（Lael Brainard）将于9月底访问中国，商讨改善美国企业在华机遇事宜。
布雷纳德9月26-27日的访华之行正值美国总统竞选期，而奥巴马的经济政策又是竞选辩论的焦点。
布雷纳德访华时间恰好在美国财政部发布半年度汇率报告之前。按法律规定，美国财政部应在每年的4月15日和10月15日发布该报告，但报告经常被推迟发布。
罗姆尼竞选阵营曾表示，奥巴马政府应正式宣布中国为汇率操纵国，而且要按时发布这份报告。
白宫一位发言人被问及奥巴马政府是否在考虑这么做时称：“我们看到（中国）的汇率状况已有些改善，但这还不够，我们一直在敦促中方进一步改善。”
中国上次于1994年被列为汇率操纵国。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)