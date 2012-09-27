修正:〔台湾股市〕开平盘后小跌,塑胶类指数构成拖累

新加坡数据：1月非石油类出口同比成长8.6%，对中国出口激增
路透新加坡2月17日 - 新加坡周五公布官方数据显示，1月出口较上年同期成长8.6%，受对中国出口大幅跳增的提振，同时对台湾及韩国出口亦提供助力。
(更正:修饰标题措辞)
路透台北9月27日电---台湾股市周四开平盘后小跌0.1%,受塑胶类指数.TPLI下滑0.51%的拖累.
0101GMT时,加权股价指数.TWII下滑0.12%,报7,660.15点.上交易日该指数收低0.8%.
电子类指数.TELI持平,金融保险类指数.TFNI微跌0.24%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透伦敦2月16日 - 欧洲钢铁游说团体Eurofer周四称，欧盟从伊朗进口的钢铁量在2013-2016年间增长了近八倍，成为欧洲钢铁厂商的又一威胁。
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。