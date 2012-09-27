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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 09:17 BJT

修正:〔台湾股市〕开平盘后小跌,塑胶类指数构成拖累

(更正:修饰标题措辞)

路透台北9月27日电---台湾股市周四开平盘后小跌0.1%,受塑胶类指数.TPLI下滑0.51%的拖累.

0101GMT时,加权股价指数.TWII下滑0.12%,报7,660.15点.上交易日该指数收低0.8%.

电子类指数.TELI持平,金融保险类指数.TFNI微跌0.24%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

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