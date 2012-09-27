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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 10:08 BJT

〔中国企业〕中石化集团因环保检查原因关闭旗下两家广东炼厂

路透北京9月27日电---中国石化集团发布声明称,因环保检查原因已下令关闭三家工厂,其中包括两家位于中国南部广东省的炼厂.该集团是中国石化(0386.HK)的母公司.

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