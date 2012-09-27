〔企业并购〕中国中润资源将收购澳洲金矿商诺贝矿业42%的股权

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透墨尔本9月27日电---中国企业中润资源(000506.SZ)已同意斥资8,500万澳元(8,800万美元)收购澳洲金矿商诺贝矿业(Noble Mineral Resources)(NMG.AX)的42%股权.该消息推动后者股价飙升25%.
这是中国投资于金矿企业的最新案例.中国国内对黄金的需求迅速增长,中国企业设法满足这些需求.
中润资源同意由旗下两家子公司分别以每股0.16澳元和0.18澳元的价格,买下诺贝矿业的增发股票.
中润资源还将获得选择权,能够以每股0.23澳元,或总计5,500万澳元买入诺贝矿业的更多股票.若执行选择权,那么中润资源将握有诺贝矿业51.6%的股权.
收购声明推动诺贝矿业股价飙升25%至0.15澳元,不过仍远低于去年触及的纪录高点0.805澳元.(完)
--编译 徐文焰;审校 张涛
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)