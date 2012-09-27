〔中国个股〕宝钢罗泾厂暂停生产,以避免经营亏损扩大(更新版)

(新增分析师评论及背景)

* 罗泾区域暂停生产,以避免亏损矿大

* 成本较高,下游需求低迷

* 结合上海本部产能调整,罗泾项目或会外迁

路透上海9月27日电---四年前以逾100亿元人民币价格购入的钢厂,目前却无奈停产.中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)周四公告称,已将下属罗泾厂转为经济运行模式,暂停生产,以避免其经营亏损进一步扩大.

公告指出,综合考虑上海宝山地区产业结构调整和下游厚板市场需求低迷的外部因素,以及罗泾区域由于自身工艺技术特点在上海区域成本竞争力较弱,导致现阶段经营现金流亏损较大,公司决定罗泾区域暂停生产.

华泰证券分析师陈雳指出,罗泾厂采用的COREX炉技术较先进,对铁矿石和焦炭的要求较高.其产出的钢材虽然品质较高,但成本也较高.

"目前市场环境下,已不是以品质为主导,售价是一个非常重要的因素了,"他说,至于罗泾厂未来处置,有一种可能是向宝钢集团旗下的八一钢厂转移产能.

宝钢公告称,罗泾区域的后续事宜需待公司董事会下次会议讨论后决定.此前,宝钢集团与上海市政府签约,未来五年内将调整和压缩上海地区的部分钢铁产能,调整部分约占宝钢本部产能的三成,其中包括罗泾区域和不锈钢产能.

2008年4月,宝钢股份向母公司宝钢集团收购罗泾项目,收购总价为143.4亿元,价款分五年免息支付,每年支付20%,至2012年底支付完毕.根据当时公告,罗泾项目的主导产品为高技术含量的特种专用中厚板和船板等,设计产能为年产160万吨宽厚板.

今年2月,宝钢股份已向宝钢集团出售长期亏损的不锈钢和特钢事业部相关资产,交易价格为451.93亿元.

宝钢股份周四开盘持平于4.54元,过去一个月累计涨10.7%.(完)