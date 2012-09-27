〔路透调查〕英国股市富时100指数年底有望抵达6,000点关口

据路透过去一周走访38位分析师的结果,富时100指数年底预计会到6,000点,高于周二收盘的5,859.71点,也略好于6月调查预估的年底目标5,800点.

调查亦显示,到2013年中富时指数会到6,150点.

"受益于央行货币刺激措施与低利率环境,加之全球经济增长应仍足以支持企业业绩,富时指数后市有望攀高."Capital Spreads的市场分析主管Angus Campbell说.

从6月份触及低点,到本月欧洲央行宣布购买西班牙与意大利公债且美联储推出第三轮量化宽松,期间富时指数上涨11%.

英国央行也向英国经济中挹注了资金,目前为止总计3,750亿英镑,预计11月还会再有500亿.

但自美联储9月13日宣布量化宽松后,富时指数变动很小,不及美联储宣布前两次刺激措施后的反应.

分析师对富时指数年底目标的预估区间较大,介于5,450至6,300点,表明尽管欧元区分裂风险有望减轻且央行为市场注入充沛资金,整体上对股市的信心仍不坚定.

"每一次上涨后,再想进一步攀高就很困难,"Campbell表示.

关注焦点依然是欧洲,尤其是西班牙、意大利和希腊,这些国家都在艰难应对高赤字与撙节计划.英国自身也有沉重债务负担且政府减支目标不轻,但该国继续被视为相对安全的去处,英国债券的收益率(殖利率)因而保持低位.

英国股市有多家国际性企业,因此股指变动不会紧随仍旧疲弱的英国国内经济.但话虽如此,当前股票估值还是消化了很大程度的获利看空情绪.

StarMine数据显示,富时100指数未来五年的平均每股获利预计将每年下滑4.8%,与Euro STOXX 50指数.STOXX50E一致.

其他可能的障碍包括美国的"财政悬崖"、持续的欧元危机以及中国经济大幅放缓.

"假设美国没能避开财政悬崖,美国经济会陷入衰退,这会引发美股获利预估减少大概20%,并反映到全球股票的估值与股价中."Shore Capital分析师Gerard Lane表示.

多数分析师仍相当看好英国市场,称经济形势正在趋稳,投资者愿支付更高倍数的市盈率.

根据汤森路透Datastream,富时指数目前是未来一年获利预估的10.7倍,相比其11.5倍的10年均值与美国标普500.SPX的13倍仍有吸引力.

"当投资者重拾信心,预期中长期通胀压力上升并退出收益极低的债券,周期性的板块将会进一步发展涨势."Crossbridge Capital的投资主管Manish Singh表示.(完)