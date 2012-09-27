〔日本个股〕丰田谨慎扩展欧洲市场,以期重新实现销量市占双增长

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透巴黎9月26日电---日本丰田汽车(7203.T)高层表示,该公司谨慎推展欧洲市场以免扩张过猛导致亏损.但仍计划将2012年丰田在欧洲的汽车销量从去年的82.2万辆增加一万辆或以上.
丰田欧洲执行长Didier Leroy和执行副总裁Karl Schlicht周三表示,公司计划将欧洲市占率从上年的4.2%小幅提升至4.5%,并在未来五年内提高到5-5.5%左右.
随着欧洲地区汽车销售下滑,丰田四年来在欧洲市场份额连续缩水.
"我们必须合理地经营业务,实现盈利.在欧洲市场很容易出现亏损,因此必须小心谨慎,我们希望一步一步来,"Schlicht巴黎车展开始前夕对记者表示.车展将在周四拉开序幕.
Leroy说,丰田的目标是到2015年时,将包括雷克萨斯(凌志)品牌在内的欧洲销量提高到100万辆.丰田在包括土耳其、俄罗斯在内的欧洲地区有六家汽车组装厂和三家发动机生产厂.
丰田2007年在欧洲的销量和市占率达到峰值,分别为130万辆和5.6%.但随后在2008-09年因全球金融危机及日圆升值而录得营业亏损1,430亿日圆(18亿美元).
Leroy说,丰田未来希望在欧洲售出的汽车中,有75%是在当地生产.
他还表示,丰田的欧洲业务自2010-11年以来都是赚钱的,得益于金融服务业务.丰田也希望旗下处境艰困的欧洲制造业务能在本财年扭亏为盈.(完)
--编译 梁睿雪;审校 李婷仪/程琳
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)