〔路透调查〕韩国股市今年料上涨12%,受央行刺激举措支撑

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透首尔9月26日电---路透调查显示,韩国股市今年料收涨12%,因为尽管对全球经济成长的忧虑持续不散,但央行向市场挹注更多资金的承诺支撑亚洲市场.
过去一周对15位策略师的调查结果显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到12月底料将升至2,050点,到2013年中将升到2,150点.
若年底升至2,050点,则较周三收盘价1,980.44点上涨4%,全年上扬12%,6月调查时预计全年涨幅为10%.
自美国联邦储备理事会(美联储,FED)本月稍早宣布第三轮资产购买计划以来,KOSPI的跳升幅度即与上修后的年度涨幅预估值近似.
过去几周全球央行的行动鼓励外资自9月14日以来在韩国股市买超约2.36万亿(兆)韩元(20亿美元).
不过,有观点认为,这轮央行货币刺激举措的影响力将逊于2009年类似举措,而且股指升势尚未得到基本面的支撑.这压低了预估.
此外,全球经济复苏前景仍不明朗,一些关键国家即将进行的领导人换届也是进一步的变数,而且美国还面临预算危机.
个股方面,多数分析师认为科技股最有可能表现优异,市场权重股三星电子(005930.KS)料引领涨势.截至周一,按市值计算,三星电子占KOSPI指数的权重达到17%.
"三星电子一直在推动大盘走势,在流动性充裕的情况下,预计今年剩余时间里,科技股料保持强劲势头,"NH Investment & Securities分析师Cho Sung-joon表示.
亦有多位分析师预计,汽车板块将上涨,因绩优股现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)料持续扩大全球市场份额,这两支股票合计占KOSPI总市值的7.3%.
电信板块被认为风险较高,因为分析师称,防御类股的整体表现料弱于大盘.(完)
--编译 兰秀娟;审校 郑茵
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)