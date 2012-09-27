〔路透调查〕韩国股市今年料上涨12%,受央行刺激举措支撑

路透首尔9月26日电---路透调查显示,韩国股市今年料收涨12%,因为尽管对全球经济成长的忧虑持续不散,但央行向市场挹注更多资金的承诺支撑亚洲市场.

过去一周对15位策略师的调查结果显示,韩国综合股价指数(KOSPI).KS11到12月底料将升至2,050点,到2013年中将升到2,150点.

若年底升至2,050点,则较周三收盘价1,980.44点上涨4%,全年上扬12%,6月调查时预计全年涨幅为10%.

自美国联邦储备理事会(美联储,FED)本月稍早宣布第三轮资产购买计划以来,KOSPI的跳升幅度即与上修后的年度涨幅预估值近似.

过去几周全球央行的行动鼓励外资自9月14日以来在韩国股市买超约2.36万亿(兆)韩元(20亿美元).

不过,有观点认为,这轮央行货币刺激举措的影响力将逊于2009年类似举措,而且股指升势尚未得到基本面的支撑.这压低了预估.

此外,全球经济复苏前景仍不明朗,一些关键国家即将进行的领导人换届也是进一步的变数,而且美国还面临预算危机.

个股方面,多数分析师认为科技股最有可能表现优异,市场权重股三星电子(005930.KS)料引领涨势.截至周一,按市值计算,三星电子占KOSPI指数的权重达到17%.

"三星电子一直在推动大盘走势,在流动性充裕的情况下,预计今年剩余时间里,科技股料保持强劲势头,"NH Investment & Securities分析师Cho Sung-joon表示.

亦有多位分析师预计,汽车板块将上涨,因绩优股现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)料持续扩大全球市场份额,这两支股票合计占KOSPI总市值的7.3%.

电信板块被认为风险较高,因为分析师称,防御类股的整体表现料弱于大盘.(完)