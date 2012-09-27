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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 10:07 BJT

《汇市简讯》美元/坡元下跌,不过中国数据公布后跌势暂止

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* 美元兑坡元跌落1.2300坡元,交投疏落

* 交易商引述新浪报导称,中国人民银行料采取谨慎宽松作法

* 不过,数据显示中国1-8月规模以上工业企业利润同比下滑后,跌势暂止

* 中国1-8月规模以上工业企业利润同比下滑3.1%,8月规模以上工业企业利润同比下降6.2%

* 自今年2月以来同比均为下降

* 美元兑坡元最新报1.2293-1.2296,落在1.2292-1.2315的区间内.(完)

--编译 沈以文;审校 王兴亚

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