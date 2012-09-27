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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 10:29 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元守在窄幅区间

0145GMT

* 新西兰元/美元亚洲时段在迟滞交投中守在0.8245/55附近

* 新西兰国民银行(NBNZ)9月企业信心指数下降

* 29.3%的受访企业预计自己公司的业务将在未来12个月内实现增长,前次调查此比例为26.4%

* 本地交易商据说希望新西兰元/美元现汇走跌,说明主要的止损兴趣在上档水准.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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