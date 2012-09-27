〔路透调查〕法国股市年底前预期将上涨5%

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透巴黎9月26日电---路透调查显示,法国股市从目前到年底这一期间可能上涨约5%,各国央行采取积极措施缓解欧债危机并促使全球经济复苏带来助益.
过去一周通过对逾30位分析师和基金经理人的季度调查显示,法国股市CAC 40指数.FCHI年底前将升至3,695点,较周二收位3,513.81点上涨5%.
该调查亦显示,法国股市在2013年6月底前将升至3,850点,较周二的收位上涨10%.
分析师此次的预估较6月底的调查均大幅上调,当时分析师预期年底前大盘将升至3,300点,2013年中会到3,500点.
Groupama Asset Management股票业务主管Claire Chaves d'Oliveira说道:"接下来几个月,市场将受到两大因素影响:企业财报,因整个经济恶化企业获利仍承压,此外还有欧洲央行(ECB)总裁德拉吉给投资者吃下的定心丸,给股市带来的投资流入."(完)
--编译 孙茉莉;审校 白云
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)