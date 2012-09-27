《汇市简讯》美元/印度卢比涨跌均受限

0155GMT * 美元/印度卢比料在53.30-53.70区间交投 * 月末石油公司及其他企业买盘令跌势暂歇 * 不过,与境外机构投资者相关的资金流入可能将限制涨势 * 印度卢比无本金交割远期外汇(NDF)收报53.78-53.83,交投于53.79-53.96 * 美元/印度卢比境内交易收报53.52,盘中交投于53.425-53.63;印度Sensex指数下滑0.33%.(完) --编译 兰秀娟;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=