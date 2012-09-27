俄罗斯亿万富豪列别捷夫被控流氓罪

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月26日电---俄罗斯亿万富豪列别捷夫（Alexander

Lebedev）因在电视节目中对一名地产大亨动粗，周三被指控流氓罪，可能面临最长五年监禁。他称这是因他批评总统普京而招来的报复。

联邦当局要求现年52岁的列别捷夫不得离境。根据《福布斯》杂志3月数据，列别捷夫身家净值11亿美元，拥有英国《独立报》（The Independent）和《伦敦旗帜晚报》（London's Evening Standard），他还拥有一家银行和一份俄罗斯报纸。

普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒绝置评。

俄罗斯富豪中，像列别捷夫这样公开批评克里姆林宫的实属罕见，他称自己是普京5月重任总统后镇压异见人士的受害者。

他面临流氓罪指控，而8月女子朋克乐队Pussy Riot就是以流氓罪被判两年刑期。

“我知道总统的立场，”列别捷夫周二接受路透采访时说。他对路透否认资助过反对党，并称他反对腐败的努力令克里姆林宫不满。

“他（普京）认为我真的在资助（反对派），因此我就犯了大忌：有钱就不能涉足政治。”

俄罗斯检方去年对列别捷夫动粗事件发起调查。当时列别捷夫与地产大亨波隆斯基（Sergei Polonsky）在电视节目中争论，列别捷夫从座位上跳起来，动拳将对方打倒在地。（完）