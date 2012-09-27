俄罗斯亿万富豪列别捷夫被控流氓罪

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月26日电---俄罗斯亿万富豪列别捷夫（Alexander
Lebedev）因在电视节目中对一名地产大亨动粗，周三被指控流氓罪，可能面临最长五年监禁。他称这是因他批评总统普京而招来的报复。
联邦当局要求现年52岁的列别捷夫不得离境。根据《福布斯》杂志3月数据，列别捷夫身家净值11亿美元，拥有英国《独立报》（The Independent）和《伦敦旗帜晚报》（London's Evening Standard），他还拥有一家银行和一份俄罗斯报纸。
普京发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）拒绝置评。
俄罗斯富豪中，像列别捷夫这样公开批评克里姆林宫的实属罕见，他称自己是普京5月重任总统后镇压异见人士的受害者。
他面临流氓罪指控，而8月女子朋克乐队Pussy Riot就是以流氓罪被判两年刑期。
“我知道总统的立场，”列别捷夫周二接受路透采访时说。他对路透否认资助过反对党，并称他反对腐败的努力令克里姆林宫不满。
“他（普京）认为我真的在资助（反对派），因此我就犯了大忌：有钱就不能涉足政治。”
俄罗斯检方去年对列别捷夫动粗事件发起调查。当时列别捷夫与地产大亨波隆斯基（Sergei Polonsky）在电视节目中争论，列别捷夫从座位上跳起来，动拳将对方打倒在地。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
--外传大陆零售业龙头高鑫将携手中国最大电商阿里巴巴，润泰集团总裁尹衍梁明确表示，〞高鑫旗下的中国大润发姑娘要出嫁，追求者有三家。〞他指出，洽谈的不只阿里巴巴，还包括马化腾的腾讯、张近东的苏宁，中国电商三大巨头都正向中国大润发求婚，〞只是婚期何时、嫁妆多少？现在还不知道。〞
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