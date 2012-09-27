版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 10:00 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--9月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 
 
  一、新债招标:

  中国成都大陆希望集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农行主承
  中国中冶(601618.SS)(1618.HK)30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和国开行主承
  志高空调8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建行主承
  安徽中鼎控股集团4.2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-,中债信用增进担保),工行主承
  江苏盐业集团5亿元五年期发行人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),交行主承
  中煤矿山建设集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
  四川长虹电子集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  丽江旅游(002033.SZ)2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
  湖北铁路6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承
  ==============================================================================
  二、新债上市:

  中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券011228004,票面利率4.20%
  新疆新业国资8亿元一年期短期融资券041255016,票面利率4.91%
  华电能源(600726.SS)13亿元一年期短融041260065,票面利率4.91%                                 
  广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041269026,票面利率5.42%
  淮南矿业集团30亿元一年期短融041262036,票面利率4.48%
  湖北能源集团20亿元一年期短融041254049,票面利率4.91%
  百联集团20亿元一年期短融041251031,票面利率4.48%
  广东温氏食品集团3亿元一年期短融041252045,票面利率5.21%
  泰州华信药业9.5亿元五年期中票1282371,票面利率6.80%
  广东水电集团5亿元五年期中票1282370,,票面利率7.15%
  中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票1282372,票面利率5.05%
  二重机械集团10亿元五年期中票1282369,票面利率5.65%
  北京海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据(北京首创投资担保提供担保)1283025,票面利率6.20% 
  合肥中小企业1.75亿元六年期发行人选择权和投资人选择权(4+2)集合票据1280275,票面利率7.58%                     
  ==============================================================================
  三、缴款: 

  如东县东泰社会发展投资公司8亿元七年期固息债1280296,票面利率7.45%
  福州城乡建设发展总公司10亿元六年期固息债1280299,票面利率6.35%
  邳州润城资产经营公司10亿元七年期固息债1280300,票面利率7.55%
  河南济源市建设投资公司8亿元七年期固息债1280301,票面利率7.50%
  华联股份(000882.SZ)6亿元一年期短融
  内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融
  德美化工(002054.SZ)1亿元一年期短融
  山东魏桥创业集团2亿元一年期短融
  山东魏桥创业集团8亿元一年期短融(中债信用增进担保)
  光明食品集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准)  
  湖南湘投控股集团7亿元五年期中票
  上海建工(600170.SS)14亿元三年期中票
  安琪酵母(600298.SS)5亿元三年期中票
  武汉城市建设投资开发集团20亿元五年期投资者选择权(3+2)中票
  ==============================================================================
  四、还本付息:
  
  国家开发银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070219到期兑付,基本利差0.29%
  财政部340亿元10年期固息国债060003付息,票面利率2.80%
  内蒙古公路建设公司8亿元10年期固息债078059付息,票面利率5.70%
  深圳能源集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债078060付息,票面利率5.25%
  中国人民银行50亿元三年期央票1001084付息,票面利率2.65%
  农业发展银行174.6亿元10年期固息债100411付息,票面利率3.60%
  农发行200亿元三年期固息债110416付息,票面利率4.58%
  安徽军工集团控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180139付息,票面利率7.45%
  苏州高新区国有资产13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140付息,票面利率7.98%
  ==============================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

  --中国国土资源部称,土地市场波动不大,在"金九银十"传统销售旺季预计仍总体平稳.下一
步将继续均衡供地,稳定地价.[ID:nSB1799288]

  --中国32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值
约384.44亿元人民币.[ID:nSB1799230]

  --国家统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润               
  ==============================================================================

  注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

  --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐