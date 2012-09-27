《中国债券市场每日交易备忘》--9月27日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国成都大陆希望集团4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),农行主承 中国中冶( 601618.SS )( 1618.HK )30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA),工行和国开行主承 志高空调8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),建行主承 安徽中鼎控股集团4.2亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-,中债信用增进担保),工行主承 江苏盐业集团5亿元五年期发行人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA),交行主承 中煤矿山建设集团4亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 四川长虹电子集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 丽江旅游( 002033.SZ )2.5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 湖北铁路6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),华夏银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中国北车601299.SS20亿元六个月期超短期融资券011228004,票面利率4.20% 新疆新业国资8亿元一年期短期融资券041255016,票面利率4.91% 华电能源( 600726.SS )13亿元一年期短融041260065,票面利率4.91% 广州纺织工贸企业集团2亿元一年期短融041269026,票面利率5.42% 淮南矿业集团30亿元一年期短融041262036,票面利率4.48% 湖北能源集团20亿元一年期短融041254049,票面利率4.91% 百联集团20亿元一年期短融041251031,票面利率4.48% 广东温氏食品集团3亿元一年期短融041252045,票面利率5.21% 泰州华信药业9.5亿元五年期中票1282371,票面利率6.80% 广东水电集团5亿元五年期中票1282370,,票面利率7.15% 中国水电工程顾问集团25亿元五年期中票1282372,票面利率5.05% 二重机械集团10亿元五年期中票1282369,票面利率5.65% 北京海淀科技中小企业1.6亿元三年期集合票据(北京首创投资担保提供担保)1283025,票面利率6.20% 合肥中小企业1.75亿元六年期发行人选择权和投资人选择权(4+2)集合票据1280275,票面利率7.58% ============================================================================== 三、缴款: 如东县东泰社会发展投资公司8亿元七年期固息债1280296,票面利率7.45% 福州城乡建设发展总公司10亿元六年期固息债1280299,票面利率6.35% 邳州润城资产经营公司10亿元七年期固息债1280300,票面利率7.55% 河南济源市建设投资公司8亿元七年期固息债1280301,票面利率7.50% 华联股份( 000882.SZ )6亿元一年期短融 内蒙古太西煤集团8亿元一年期短融 德美化工( 002054.SZ )1亿元一年期短融 山东魏桥创业集团2亿元一年期短融 山东魏桥创业集团8亿元一年期短融(中债信用增进担保) 光明食品集团20亿元三年期浮息中票(一年定存基准) 湖南湘投控股集团7亿元五年期中票 上海建工( 600170.SS )14亿元三年期中票 安琪酵母( 600298.SS )5亿元三年期中票 武汉城市建设投资开发集团20亿元五年期投资者选择权(3+2)中票 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行150亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)070219到期兑付,基本利差0.29% 财政部340亿元10年期固息国债060003付息,票面利率2.80% 内蒙古公路建设公司8亿元10年期固息债078059付息,票面利率5.70% 深圳能源集团5亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债078060付息,票面利率5.25% 中国人民银行50亿元三年期央票1001084付息,票面利率2.65% 农业发展银行174.6亿元10年期固息债100411付息,票面利率3.60% 农发行200亿元三年期固息债110416付息,票面利率4.58% 安徽军工集团控股5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180139付息,票面利率7.45% 苏州高新区国有资产13亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180140付息,票面利率7.98% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国国土资源部称,土地市场波动不大,在"金九银十"传统销售旺季预计仍总体平稳.下一 步将继续均衡供地,稳定地价.[ID:nSB1799288] --中国32家创业板公司周四发布公告称,大股东主动延长股份锁定,共涉及27.83亿股,市值 约384.44亿元人民币.[ID:nSB1799230] --国家统计局今日公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 李宏薇/康熙泽; 审校 边竞