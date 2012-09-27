〔中国信用债评级〕赛维LDK主体评级一个月内第二次被下调,由A降至BBB+

* 发行主体: 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司

* 发行量及品种: 4亿元一年期短期融资券(11赛维CP01CN041158006=CFXS)

5亿元三年期中期票据(11赛维MTN1CN1182367=CFXS)

* 评级公司: 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

* 评级调整情况: 主体长期信用评级由A下调至BBB+

评级展望维持负面

11赛维CP01债项信用等级由A-1下调至A-2

11赛维MTN1债项信用等级由A下调至BBB+

路透上海9月27日电---身陷经营困境的光伏企业--中国江西赛维LDKLDK.N在不到一个月的时间内,第二次被下调主体长期信用等级.上海新世纪资信评估公司日前发布报告,将其主体评级从A/负面,调整为BBB+/负面,其所发债券评级相应亦下调.

刊登在上海清算所的公告显示,新世纪评级公司将江西赛维所发行的11赛维CP01债项评级由A-1调整为A-2级,11赛维MTN1债项评级由A调整为BBB+级.前者将于今年10月21日到期,后者到期日为2014年12月8日.

新世纪资信指出,今年以来,江西赛维LDK开工率环比大幅下滑,1-7月净亏损13.49亿元人民币,7月单月净亏损环比增加2.67亿元,净亏损呈扩大之势.

截至7月末,该公司总资产280.35亿元,总负债为246.98亿元(其中有息债务180.63亿元),资产负债率高达88.10%,其自有资本对债务保障程度低;另外经营性现金净流出增加,由于短期内待偿还有息债务规模大,因此面临突出的流动性风险和偿债压力.

新世纪资信在报告中强调,关注到江西赛维正积极寻求企业重组,但短期内实现重组的难度较大.

今年7月,江西新余市政府一度表示,江西赛维偿还信托贷款缺口由财政来偿还.但该市副市长贺为华随后对媒体强调,来自政府的资金支持需要赛维的资产做抵押,而且企业运营不能靠政府,新余市政府的原则是"不担保,不入股,不还债."[ID:nSB1673840]

江西赛维的短融和中票交易不甚活跃.11赛维CP01中债估值CN041158006=CDCT自6月以来大幅攀升,从4.40%下方,升至目前的逾8%高位;11赛维MTN1中债估值CN1182367=CDCT变化趋势相近,最新为9.5308%.

江西赛维LDK此前预测本季营收疲软,并今年第二次下调全年收入预估,因该公司仍面临产品价格大幅下跌的困境.[ID:nSB1782204]

近来光伏行业整体疲软.中诚信国际信用评级有限责任公司此前发布报告,继续维持光伏行业的展望为负面,并将晶科能源有限公司(JKS.N)、英利能源(中国)有限公司和江苏中能硅业科技发展有限公司的主体评级展望调整为负面.[ID:nSB1733870]

中国债券市场最近一次高信用风险事件出现在山东海龙(000677.SZ)所发短期融资券.去年9月起,山东海龙因资不抵债,其主体评级及所发债券不断被降级,其违约风险也被广泛关注.但该事件以今年4月所发短融按期兑付而告终.

按央行和银行间市场交易商协会的有关规定,银行间债券市场短期债券信用等级划分为四等六级,符号表示分别为:A-1、A-2、A-3、B、C、D,每一个信用等级均不进行微调.A-1为最高级短期债券,表明该券还本付息能力最强,安全性最高;而A-2级别表示还本付息能力较强,安全性较高;目前市场上短融多为A-1级别.(完)

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