版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 10:18 BJT

〔金属期市〕伦铜从两周低位反弹,受中国需求复苏预期支撑

路透新加坡9月27日电---伦敦期铜周四从上交易日触及两周低位的跌势中反弹,因押注全球最大金属消费国中国第四季将出现反弹的交易商趁机逢低买入,不过对欧洲主权债危机的忧虑持续不散,限制涨幅.

0127GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.67%,报8,1475美元,扳回上交易日的跌幅,当时曾触及两周低位8,082美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐