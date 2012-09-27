〔金属期市〕伦铜从两周低位反弹,受中国需求复苏预期支撑

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透新加坡9月27日电---伦敦期铜周四从上交易日触及两周低位的跌势中反弹,因押注全球最大金属消费国中国第四季将出现反弹的交易商趁机逢低买入,不过对欧洲主权债危机的忧虑持续不散,限制涨幅.
0127GMT时,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨0.67%,报8,1475美元,扳回上交易日的跌幅,当时曾触及两周低位8,082美元.
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)