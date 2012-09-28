基本目标和思路,

国库职能从央行职能拿走再赋予货币政策独立性,央行是否向全国人大汇报,意义不大.

极大独立削弱货币政策独立性,

其他监管部门表面是三个,其实审计等单位也有监管,

分业和混业都是思路不清晰的,没有一个监管思路和监管目标不清晰,乱拼评图

金融十二五规划,出台是惯常思路,应景之作,政府主导,

十八大金融班子解决现实问题,过去十年对经济问题都

是认识欠妥当的,保障房到现在都做不利落.

对社会经济过十年,把上市公司搞成这个样子,

王的走向, 楼继伟中投乱搞

国民经济 利率改革,多少人靠这个拿到了硕士博士学位,十年后,才进展一小步,

分水岭,全球经济态势来看,整个结构来看,经济到了巨大转折,金融也是

需要明确目标

金融发展和金融稳定的关系

监管总体思路明确,强化监管能力,手段也要明确,不能行政化,监管部门屁股大,压死一片草地,经济态势这么好,股市这么烂,

民间金融正规金融为何要区分名称,杂牌军?伪军

中国到了呼唤强力政策变革的十字路口

预计将于今年10月中下旬召开的中国共产党第十八次全国代表大会,将会选举新一届的中共中央领导层.外界普遍认为,习近平很可能接任下一届国家主席,而国务院总理将由李克强出任.

在十八大最高国家领导人确定之后,倍受瞩目的中央政治局常委人选将水落石出."人"落实之后,才能落实"事".直到预期将于12月召开的中央经济工作会议之时,新一届政府的政策基调,以及是否启动大部制改革等重要问题,可能才会逐步明朗.

花旗集团中国高级经济学家丁爽:

金融十二五规划体现了越来越重视银行以外的融资方式的支持.

如果金融大部委改革的话,阻力会比较大.关键不在于形式,部位分或并,最终是要看有个什么机制可以让他们充分协调.

保存现在的三个相关委员会,还是并成一个监管委员会.实际上最终就是要有一个协调的机制,现在是有一点互相竞争的情况.

现在是各个部门从自己的利益角度考虑想守住自己的那一部分,包括统计数据,分享方面存在很多问题.所以要考虑合并,我觉得一个重要考虑就是内部信息数据的共享.还有就是设定政策目标的时候不互相冲突.

解决金融机构之间业务交叉问题,特别是银行的表外业务.

总的来说,不管是什么方式,都要有这样的协调机制.实际上如果国务院有足够的协调机构的话,部委分开也并不妨碍监管.

联席会议?

就是要有一个更高层次的机构来协调,因为他们平起平坐,虽然央行相对来说要高出一点,但是利益还是不一样,人民银行是从宏观的物价稳定,从宏观的方面金融稳定的方面考虑问题.

(不能具名)

监管更多是制度上的一些问题,很多是和既得利益的冲突有关系,最终要看由上面解决这些问题.各自协调是很难协调出什么结果来,必须从更高层次来协调.

有一种探讨是把央行升格,变成向人大直接负责,而不是向国务院负责.但我觉得这种可能性也很小.作为中央银行完全独立是很好的.但实际可行性不太大,国务院失去了一个管理经济的直接应用的工具.

(社会融资规模)只依靠其他机构来提供数据,所以以前说要把这作为货币政策的中介目标,看来还是很困难的,数据的及时性可靠性就有问题.

如果这次金融改革成功的话,在监管,货币调控上应该更多运用市场化工具,减少对行政措施的依赖,包括贷款规模啊,存贷比啊这种.

以后就是更多用巴塞尔协定啊,资本充足率啊这种更好的市场化的办法.以后应该更多运用宏观审慎指标.

十二五规划提到金融机构的破产法律体系.这是很重要的题目.允许机构破产.