《全球主要央行动态》--9月27日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月20日-9月27日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储,FED)多位官员就联储最新一轮宽松政策举措发表观点:

美国旧金山联储总裁威廉姆斯周一表示,他预料美联储将在明年扩展购债计划,并在2014年底前终止该计划.这为美联储的最新货币刺激行动提供了迄今最明确的路线图之一.威廉姆斯指出,由于联储最新一轮购债行动将至少需要数月时间才能压低失业率,联储有充分理由扩充这项措施.[ID:nSB1794694]

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔长期以来一直认为,采取过于激进的措施来压低美国失业率可能刺激通胀上升,但他周四(9月20日)却改弦易辙,声称应该维持低利率直到失业率大幅下降.此事凸显美联储对于疲弱的美国经济是何等担忧.[ID:nSB1789394]

圣路易斯联储总裁布拉德警告称,如果希望美联储达成的通胀和实质增长目标中没有对楼市危机给经济造成的危害进行调整,将酿成一场"十足的灾难".他称,美联储唯一能在经济中给予长期控制的变数就是通胀,只关注通胀目标时的政策效果是最好的.[ID:nSB1789404]

亚特兰大联储总裁洛克哈特表示,美国经济增长放缓、就业市场停滞不前以及认为货币政策能有助就业的想法,促使他支持了美联储最新的刺激举措.在美联储上周的会议之前,洛克哈特曾表示不确定是否需进一步放宽政策.他还称,虽然新的刺激方案存在引发通胀的危险,但这些风险是"可控的",而且他相信,美联储能把握好加息至正常水平的适当时机.[ID:nST0556475]

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示,美联储最新的货币刺激举措在提振经济成长或拉低失业率上不会起到太大作用,而且会提升较长期通胀风险.抗通胀立场强硬的普洛瑟称,他反对美联储决定推行每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS)的开放式资产购买计划. [ID:nSB1796986]

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示,美国经济不需要美国联邦储备理事会(FED,美联储)以购买公债的形式提供更多的流动性,因为这种做法不能促使企业借款、投资和雇佣人手.费希尔在政策上属于强硬派,反对美联储上周推出第三轮量化宽松(QE3)的决定.他还警告称,"稍稍偏离"美联储的2%通胀目标,就可能"削弱"金融市场.[ID:nSB1787304]

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周三表示,美联储应继续购买资产以降低举债成本,直到美国就业人数至少在两个季度内每月增加20万人或更多.埃文斯还指出,为了提高行动效果,美联储应明确表示,其对于通胀略高于2%目标的容忍度,与通胀略低于此水准是一样的.[ID:nSB1799366]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二面对持怀疑态度的德国听众,为央行买债计画做出强有力辩护,并称现在要由政府用自己的果断政策举措来跟进.他并警告欧元区领导人不要自满,敦促他们趁欧洲央行带动市场信心改善之际,推进改革并进一步整合预算政策."当前信心改善并不代表所有问题都解决了,"德拉吉在演说中表示.这是自从他推出"直接货币交易"(OMT)买债计画引发德国一阵抨击声浪以来,首次在德国发表的重要政策演说.[ID:nST0557665]

德国画报称周二报导,欧洲央行(ECB)和德国央行正委派律师检查欧洲央行新购债计划的合法性.这篇没有指明消息来源的报导称,欧洲央行和德国央行内部律师正在研究,该计划购买债务的比重达到多少以及持续时间多长,就算违反欧盟条约.报称,这意味着该问题有可能很快提交至欧洲法院,欧洲央行和德国央行希望为这一可能的情况做好法律上的"准备".由于欧盟条约禁止为成员国赤字直接融资,因此围绕欧洲央行购债计划是否违反禁令一事存在争议.[ID:nSB1795024]

欧洲央行(ECB)执委科尔周日表示,近期经济和通胀数据不支持再度降息,并称市场信心正在恢复.他并指出,尽管今明两年欧元区经济成长将"十分疲弱","通胀将下降,但步伐会相对缓慢...因此欧元区通胀数据具有僵固性."[ID:nSB1792440]

欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚表示,考虑到对金融市场的安抚效果,央行新推出的公债购买计划可能在几年后就不再需要.[ID:nSB1787004]

欧洲央行(ECB)管理委员会委员得梅特里亚德斯表示,欧盟拟在2012年底前为欧元区银行业建立一个单一监管机制的计划可谓雄心勃勃,但是可行.他表示,此监管计划十分迫切,因为这是能够通过欧洲稳定机制(ESM)直接对银行业进行资本重组的先决条件.[ID:nSB1797386]

德国央行周一表示,德国正丧失动能,因其经济正感受到欧元区其他国家放缓的痛楚.德国央行还称,德国经济在第三季有了强健的开始后,央行预期将会延续上升趋势,但央行也表示有诸多放缓的迹象正在浮现.此外,该央行还提到了国内劳动力市场情况,就业增幅正在放缓,企业招聘意愿也下降.同时补充称,欧元区事态发展尤其可能给德国贸易造成比以往严重的冲击.[ID:nSB1793920]

**瑞士&英国**

瑞士央行否认标准普尔有关该央行购债压低"核心"欧元区国家公债收益率(殖利率)的指责,称这种说法存在根本性缺陷且毫无根据.标普周二在一份报告中指出,2012年头七个月,瑞士央行已买入德国、法国、荷兰、芬兰和奥地利共计约800亿欧元(1,037亿美元)公债,事实上为这些国家全年的预算缺口提供了一半资金.但瑞士央行表示,标普的报告忽略了关键数据,所涉及的央行已买入800亿欧元公债的前提也站不住脚.[ID:nSB1797466]

英国央行总裁金恩周四(9月20日)接受了任职近10年以来的首次电视直播专访,就英国与世界经济发表了他标志性的悲观评估,并警告欧元区仍存在瓦解风险.他未直接谈及11月可能作何决策,只是坚称资产购买计划仍然有效果,且英国央行也在致力于压低通胀.[ID:nSB1790074]

英国央行货币政策委员会(MPC)委员费希尔周二表示,英国央行向银行提供廉价资金的新计画,将在受衰退威胁的英国经济中提振信贷的供应,因有众多银行已经参与了这项计画.费希尔指出,已经加入这项计划的银行业者,占了英国家庭及企业放款的73%,同时还有许多其他业者即将加入.[ID:nSB1796164]

**日本**

日本央行8月8-9日的会议记录显示,海外经济体较长时间放缓可能推迟日本经济复苏.部分委员指出日本经济复苏存在延后的可能性.一些委员称由于欧债危机带来风险,央行不应排除任何政策选项.此外,一名委员表示,央行可能需要采取更多行动来通过影响汇率来提高通胀预期.财务省代表亦称希望日本央行采取果断措施以实现1%的通胀目标.[ID:nSB1791960]

日本央行副总裁山口广秀周一表示,必要时日央行将采取大胆而灵活的行动以支撑经济,暗示即便央行上周已放宽货币政策,但仍有扩大刺激举措的准备,因中国经济放缓和欧债危机带来的痛苦仍持续发酵.山口广秀称,日本央行上周通过增加债券购买来放宽政策,是因许多国家的制造业活动趋弱的程度比预期严重,损害了日本的出口和工厂产出.[ID:nSB1793426]