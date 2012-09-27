〔澳洲数据〕截至8月当季职位空缺增加4.2%,因民间部门增长强劲

路透悉尼9月27日电---澳洲统计局周四公布,截至8月的三个月期间,澳洲职位空缺出现反弹,虽然公共部门职位空缺降至八年低点,但民间部门大幅增加.

数据显示,截至8月的三个月期间职位空缺经季节调整后增加4.2%至179,300份,增幅超出5月当季的降幅.

不过,职位空缺较上年同期减少4.4%.

8月止的三个月民间部门职位空缺经调整增加5.9%,至165,900份,为一年来最高.但较上年同期减少2.4%.

公共部门职位空缺延续跌势,减少12.9%,至13,500份,为2004年来最低.职位空缺较上年同期大降22.9%,因联邦政府及州政府推进减支措施.

分析师对此项数据极为重视,因该数据已成为劳工需求及就业情势转折点的理想先行指标.(完)