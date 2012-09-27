〔澳洲数据〕截至8月当季职位空缺增加4.2%,因民间部门增长强劲

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透悉尼9月27日电---澳洲统计局周四公布,截至8月的三个月期间,澳洲职位空缺出现反弹,虽然公共部门职位空缺降至八年低点,但民间部门大幅增加.
数据显示,截至8月的三个月期间职位空缺经季节调整后增加4.2%至179,300份,增幅超出5月当季的降幅.
不过,职位空缺较上年同期减少4.4%.
8月止的三个月民间部门职位空缺经调整增加5.9%,至165,900份,为一年来最高.但较上年同期减少2.4%.
公共部门职位空缺延续跌势,减少12.9%,至13,500份,为2004年来最低.职位空缺较上年同期大降22.9%,因联邦政府及州政府推进减支措施.
分析师对此项数据极为重视,因该数据已成为劳工需求及就业情势转折点的理想先行指标.(完)
--编译 王兴亚;审校 孙茉莉
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)