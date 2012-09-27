〔美国经济〕企业执行长信心指数跌至66为三年最低--企业圆桌会

路透9月26日电---美国企业圆桌会(Business Roundtable)周三公布的一项调查显示,今年第三季美国企业执行长对经济的看法急剧恶化,悲观程度和上次衰退刚结束时一样.

未来六个月内,执行长裁员的可能性大于增聘,并表示,他们不太可能增加资本支出,在面临经济不确定局势时,企业都倾向于持有现金.

企业圆桌会编制的企业执行长经济展望指数从第二季的89.1骤降至66,为该调查出现的十年来第三大降幅.

执行长信心指标降至2009年第三季以来最低,当时正值美国走出80年来最严重危机.但该指数仍保持在50这一划分成长与下滑的分界线上方.

执行长对于"财政悬崖"尤感担心,如果国会和白宫无法在12月31日前就减赤达成妥协,那么大约5,000亿美元联邦支出削减和减税到期将生效.

欧洲和亚洲需求下滑亦对公司的前景产生影响,波音(Boeing)(BA.N)执行长兼圆桌会主席James McNerney表示.

受访的138位美国执行长中有34%预计未来六个月将削减美国岗位,较前季的20%有所增加,有30%计划增加资本支出,而前季度为43%.58%预计销售将增长,低于前次调查的75%.

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企业圆桌会成员企业年度营收达7.3万亿(兆)美元,员工总数约1,600万.他们并调降了对美国经济成长的预估.现在预计2012年国内生产总值(GDP)将增长1.9%,低于6月预估值2.1%.(完)