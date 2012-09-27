〔标题新闻〕越南第三季GDP按年增速加快至5.35%,然1-9月GDP按年增速放缓至4.73%--政府

《香港报摘》--信报2月17日

--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。