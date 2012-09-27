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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:04 BJT

〔标题新闻〕越南第三季GDP按年增速加快至5.35%,然1-9月GDP按年增速放缓至4.73%--政府

注:GDP为国内生产总值的缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nH8E8GP00I]

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