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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:01 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率触及七周低位,市场担忧欧债危机和成长放缓

路透东京9月27日电---日本公债价格周四上涨,指标10年期日债收益率(殖利率)触及七周低位,欧洲债务危机持续不散,及对全球经济成长放缓的忧虑,助燃了对避险资产的买需.

日债价格上涨,追随美债走坚之势,此前希腊和西班牙的抗议者走上街头反对撙节措施.

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