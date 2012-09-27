版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 11:33 BJT

〔标题新闻〕苏格兰皇家银行将折价出售保险部门Direct Line股票,估值约26亿英镑--FT

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KQFHS]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐