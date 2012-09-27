〔路透调查〕香港股市2012全年料上涨逾18%,明年6月前上看22,200点

* 恒生指数2012年底料来到21,800点,2013年中上看22,200点

* 预期2012全年上涨超过18%,2011年为下跌20%

* QE3将提振指数温和上涨直至年底

路透香港9月26日电---路透对市场策略师的调查显示,若中国经济放缓没有恶化,并且企业获利显示出改善迹象,香港股市2012全年涨幅料逾18%.

全球主要央行推出的货币支持政策,特别是美国联邦储备理事会(美联储, FED)第三轮量化宽松预计也将扶助香港股市.多数海外投资者在香港押注中资企业.

过去一周路透调查13名分析师和策略师的预期中值显示,2012年底香港恒生指数.HSI预计将触及21,800点,与6月调查预估相差不大.

这相当于较当前水准上升约6%.恒指周三收报20,527.73点,今年迄今累计上涨超过11%.2011年恒指收低20%.调查结果显示,2013年6月前恒指料涨至22,200点.

相比之下,另一份调查显示沪综指.SSEC2012年可能收低1%.

借力于中国政府在9月初批准一系列基础建设项目,并且美国、日本和欧洲也相继出台货币刺激政策,恒指在本季度已上升逾5%,近乎填补第二季录得的跌幅.

"之前我们曾指望中国经济将在2012年下半年反弹,但数据显示,这不太可能实现."海通国际证券策略师黄薰辉表示.他预计恒指年底将收在24,000点.

根据汤森路透I/B/E/S Estimates,目前港股的预估市盈率为10.2倍,较过去10年均值低23%.

下一轮中国经济数据将在10月初公布,上周尾段公布的初步调查结果显示,制造业活动可能趋于稳定.

一些分析师不认为北京政府将在10月份18大召开前的几周内进一步放宽货币政策.(完)