〔路透调查〕巴西股市或能延续涨势至明年年中,受政府新举措支撑

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透圣保罗9月26日电---路透调查显示,巴西股市涨势将持续至明年年中,因受到政府提升竞争力和提振需求的举措支撑.这些举措将吸引外资进入.
30名受访分析师预期,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP年底前料上涨逾7%至65,000点,在2013年中期之前将达到70,000点.
外资将继续扮演推动股指上涨的主力.此前外资流入已推动巴西股市在第三季迄今上扬近11%.
截止9月20日当月的巴西股市外资净流入规模共计22.7亿雷亚尔,年内迄今则为52.5亿雷亚尔.机构投资者也回到巴西股市,因处于纪录低点的利率水平促使其寻找较高收益.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)