〔路透调查〕巴西股市或能延续涨势至明年年中,受政府新举措支撑

路透圣保罗9月26日电---路透调查显示,巴西股市涨势将持续至明年年中,因受到政府提升竞争力和提振需求的举措支撑.这些举措将吸引外资进入.

30名受访分析师预期,巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP年底前料上涨逾7%至65,000点,在2013年中期之前将达到70,000点.

外资将继续扮演推动股指上涨的主力.此前外资流入已推动巴西股市在第三季迄今上扬近11%.

截止9月20日当月的巴西股市外资净流入规模共计22.7亿雷亚尔,年内迄今则为52.5亿雷亚尔.机构投资者也回到巴西股市,因处于纪录低点的利率水平促使其寻找较高收益.(完)