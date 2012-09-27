〔路透调查〕日股日经指数今年料涨12%,有望自09年来首次录得年度涨幅

* 日圆强势打压出口类股

* 中国经济放缓及反日情绪构成风险

路透东京9月26日电---日本股市日经指数.N225今年料上涨12%,部分原因是市场预期全球央行将利用宽松政策来最终提振疲软的全球需求,但中国经济成长放缓及国内经济低迷或将限制股指涨幅.

据过去一周接受路透访问的22名分析师和基金经理的预估中值显示,日经指数.N225年底料涨到9,500点,较9月26日收盘价8,906.70点涨6.7%.

市场分析师指称,日圆的持续强劲是最新预估低于6月调查的原因之一.当时预计2012年日经指数将上涨20%.在全球形势不确定之际,日圆被视为避险货币.

5月以来,日经指数一直未升穿9,300点关口.升破此水准,则年内股指涨幅将达到10%.

不过2012年可能是2009年以来日经指数首次录得年度涨幅,当年涨幅为19%.欧洲央行承诺购买西班牙和意大利公债,美联储也推出第三轮量化宽松措施,这都在近几周对全球股市构成了新的提振.

"随着美国、日本和欧洲纷纷放松政策,故市场避险情绪可能逆转...从而这种(上涨的)基础就变得愈发牢固,"SMBC日兴证券股票研究策略师阪上亮太说.

"日圆持续强劲,以及'中国风险',给需求和企业获利构成压力,"三菱UFJ摩根士丹利证券资深投资策略师Norihito Fujito数.

"没有太多的投资者愿意全部押在日经指数上面,所以其表现仍然不佳."

由于中国需求疲软,还有中日两国的领土争端,引发市场担心日本企业对中国市场的曝险情况,这亦令日股对投资者的吸引力打了折扣.

虽然通缩仍是担忧之所在,但投资者目前关注焦点在明年日本央行总裁的更换,希望央行能采取行动压低日圆.他们亦在关注年底前的政府大选,希望这也能成为日经指数可能的转折点.(完)