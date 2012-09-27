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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:06 BJT

〔东京汇市〕欧元处在两周低点附近,关注西班牙局势

* 西班牙与希腊发生的抗议活动令欧元承压

* 欧元兑美元和日圆处于两周低点附近

* 欧元支撑位料在1.2826美元附近的200日移动均值

路透悉尼/新加坡9月27日电---欧元兑美元周四持稳,并徘徊在两周低点附近,因西班牙和希腊街头发生了反对撙节举措的暴力抗议活动,凸显出债台高筑的欧元区国家所面临的挑战.

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