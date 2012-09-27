IAEA连续两年调降全球核能增长预估

澳洲经济指标总览--2月17日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透维也纳9月26日电---世界核能行业继续受日本福岛核灾的影响，国际原子能机构（IAEA）连续第二年调降对核能增长的预估，并称核能扩张将主要集中在亚洲。
IAEA表示，其对到2030年全球核能发电量的估算，与去年相比下降1-9%，与2011年3月日本强震与海啸发生之前的估算相比下降8-16%。
IAEA在其网站上称，到2030年全球总体核能发电量将增长25-100%，具体将取决于全球经济增长等一系列因素。
“受福岛第一核电站核事故影响，当前核能的预计增长速度将低于一年前的估计值，”IAEA称。
该机构表示，核能扩张绝大部分将集中在亚洲，包括中国与韩国。
在福岛核危机发生后，日本大片地区遭核辐射影响，之后德国、瑞士与比利时决定放弃核能。（完）
--编译：张家伟 发稿：王凤昌
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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