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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:15 BJT

〔中国新债〕国家电网10月11日将发行100亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月27日电---中国国家电网公司周四公告称,将于10月11日在银行间债市簿记建档发行100亿元
人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限     发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                       (缴款日)
  =============================================================================================
  国家电网     100      100      12  10/11簿记建档   中国银行     AAA       10/12       10/15
                                                     招商银行
  =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯

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