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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 11:15 BJT

〔标题新闻〕瑞士信贷调降印度2012/13财年经济增长预估至6%,2013/14财年预估降至7.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8KQ79W]

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