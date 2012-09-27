〔中国货币市场〕回购利率短端稳长端续跌,资金面续获逆回购大力支持

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
路透上海9月27日电---中国银行间市场周四早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS隔夜和七天品种变动不大,14天以上中长期品种则续跌,今日公开市场逆回购继续向市场大力"输血",资金面更显宽松.
交易员表示,在央行的大力呵护下,国庆长假前的流动性警报已完全解除,市场关注重点逐步转向节后例行调整准备金对资金面的影响.
不过他们大多认为,由于此次机构在节前的资金备付准备较为充分,且大多留有余地,预计此次例行调准对流动性的冲击或有限.
"今天(资金)还是供大于求,逆回购量还是挺大,现在大家都出不掉钱,"华东一银行交易员称.
央行公开市场今日进行了1,800亿元人民币逆回购操作,期限包括14天和28天.路透据此测算,本周央行公开市场将净投放3,650亿元,创单周记录以来新高.[CN/MMTCN]
上述交易员并表示,本周的公开市场操作情况表明,在资金面出现明显波动时,央行的出手救援相当坚决,这也为稳定了市场对资金面的预期,节后即使例行调准引发资金再度收紧,相信央行公开市场亦会及时相助.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.而10月初正逢中秋和国庆假期,例行调准日将顺延至10月8日.
中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0033 2.9901 +1.32 2,638.31
七天CN7DRP=CFXS 3.7861 3.8480 -6.19 186.98
14天CN14DRP=CFXS 3.9634 4.2946 -33.12 524.52
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0098 3.0049 +0.49 841.13
七天CHICNY7D=CFXS 3.8858 3.9085 -2.27 141.00
==============================================================================(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
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经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)