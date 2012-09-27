〔路透调查〕西班牙IBEX指数今年料将收低约5%,但来年较为乐观

* 西班牙IBEX指数到年底料将跌至8,150点

* 对2013年上半年前景较为乐观

路透马德里9月26日电---路透调查显示,西班牙股市年底将以5%左右的跌幅作收,因今年该国经济形势严峻,已深陷衰退.

调查中值显示,IBEX指数.IBEX到2012年底料为8,150点,即今年跌幅为5%.但这一预估高于分析师6月时预期的7,250点.

不过分析师对明年的前景看法较乐观.预估中值显示,IBEX指数到明年6月底时料将升至8,700点.但这个预估也取决于西班牙能否解决部分财政问题.

"我们需要看到西班牙申请救援,同时融资成本进一步下降.对来年的预估同样建立在财政整顿取得明显进展的基础上,"券商Cortal Consors分析师Estefania Ponte说.

西班牙正考虑申请援助.若申请,将为欧洲央行购买该国公债,帮助控制其不断激升的融资成本铺平道路.

Ponte表示,他的公司对西班牙银行业前景的看法愈发乐观,因欧洲提供了高达1,000亿欧元(1,296亿美元)的救援资金,用于该行业的资本重组.房地产投资受创令西班牙银行业遭到打击.

不过,投资者增持的仓位仅限于西班牙较大规模的银行.

本周进行的此项调查显示各方观点分歧较大,最悲观的预期认为IBEX到明年6月将收于7,400点,而最乐观的预估则是9,000点.

"短期内宏观经济前景没有好转迹象,企业业绩也将持续面临压力,"Self Bank分析师Victoria Torre说.(完)