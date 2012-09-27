〔中国经济〕三季度中小企业信心指数续降至46.71,投资信心最低--渣打银行

路透北京9月27日电---渣打银行周四公布的2012年第三季度"中国中小企业信心指数"为46.71,连续第二个季度回落,其中投资信心指数骤降,为分项指数中最低.

根据渣打银行提供的新闻稿,此次发布的第五期"中国中小企业信心指数"显示,2012年第三季度运营信心指数(44.90)和投资信心指数(43.30)较第二季度大幅回落,其中投资信心指数骤降22个百分点,导致了整体指数的下降.

值得注意的是,这已经是运营信心指数和投资信心指数两个季度来的持续下降.同时,宏观信心指数(50.45)和融资信心指数(48.50)与上期相比略有浮动.

"本期运营和投资信心指数持续回落的主要原因是第三季度我国经济增速继续放缓,尤其是外贸环境更加严峻.但可喜的是,随着货币政策进入放松周期以及更多的金融机构加强对中小企业的金融服务力度,企业的融资信心指数略有上升."渣打银行东北亚兼中国中小企业理财部总裁顾韵婵称.

渣打银行于2011年10月推出"中国中小企业信心指数",此后每季度发布一次,主要调研指标包括宏观信心、运营信心、投资信心、融资信心四类,是外资银行第一次发布专门针对中国中小企业的信心指数.

本期调研涉及1,000家中小企业,其中70%为小微企业.参与调研的企业广泛分布于华北、华东、华南和华西四大区域的20个城市,来自化学原料制造、运输装备制造、电子机械设备制造等十多个制造性行业.

中国中小企业信心指数历史数据:

2012三季度 二季度 一季度 2011四季度 三季度

46.71 54.15 57.63 54.57 47.37 (完)

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