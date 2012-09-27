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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:45 BJT

《汇市简讯》美元/泰铢围绕31.0波动,泰国央行重申将遏制汇价动荡

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* 美元/泰铢围绕31.00波动,买兴卖兴拉锯令汇价受限

* 银行间买盘提供支撑,但出口商抛售形成压制

* 美元/泰铢迄今在30.98-31.01区间交投,最新报30.97-31.00

* 泰国央行重申将干预以遏制泰铢汇价波动

* 预料泰国央行持续抑制泰铢涨势,以阻止出口和GDP增速下滑.(完)

--编译 肖群英;审校 蔡美珍

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