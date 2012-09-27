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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 12:21 BJT

〔中国个股〕宝钢高管称,政府批准大规模基建项目不会影响钢铁需求

路透中国大连9月27日电---中国最大钢厂之一的宝山钢铁股份有限公司(600019.SS)的一位高管周四表示,政府近期批准总额约1,500亿美元基建项目,将不会对中国的钢铁需求造成什么影响.

宝钢原料采购中心总经理张典波在行业会议上还表示,政府近期不大可能宣布批准更多基建项目.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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