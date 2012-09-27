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亚洲 | 2012年 9月 27日 星期四 11:40 BJT

〔东京美债〕10年期公债收益率接近三周低位,因市场对欧元区抱忧

路透东京9月27日电---美国公债价格周四在亚洲市场上涨,指标10年期公债收益率(殖利率)陷于近三周低位附近,受到欧元区债务危机忧虑重燃,以及抵押支持债券买需的支撑.

10年期公债收益率US10YT=RR报1.625%,接近周三所及低位1.610%,此水准为9月7日以来的最低位.10年期公债收益率较本月稍早触及的四个月高位已跌落近30个基点.

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