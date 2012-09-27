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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 11:43 BJT

《全球市场》亚洲股市转为上扬,但西班牙和希腊债务问题仍制约人气

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数抹去稍早跌幅;日经指数脱离两周低位

* 中国股市因逢低买盘反弹,沪指逼近关键水准

* 欧元兑美元接近两周低位;日圆兑美元则近一周高点

* 美元指数走低,黄金等大宗商品反弹

路透东京9月27日电---亚洲股市周四反弹,但人气脆弱,因西班牙救助存在不确定性,且迹象显示国际贷款方在希腊重组问题上争执不下,欧洲难就债务危机解决办法达成共识.

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