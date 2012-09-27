《全球市场》亚洲股市转为上扬,但西班牙和希腊债务问题仍制约人气

国际油市：伊拉克南部原油出口2月迄今继续小幅下滑，保持1月态势
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数抹去稍早跌幅;日经指数脱离两周低位
* 中国股市因逢低买盘反弹,沪指逼近关键水准
* 欧元兑美元接近两周低位;日圆兑美元则近一周高点
* 美元指数走低,黄金等大宗商品反弹
路透东京9月27日电---亚洲股市周四反弹,但人气脆弱,因西班牙救助存在不确定性,且迹象显示国际贷款方在希腊重组问题上争执不下,欧洲难就债务危机解决办法达成共识.
路透伦敦2月16日 - 据装载数据和一名行业消息人士，伊拉克南部原油出口2月迄今小幅下滑。这表明石油输出国组织(OPEC)第二大产油国正在按照减产承诺限制原油出口。
--楼价高处未算高，二手住宅市场惊现上车屋苑、资助房屋及豪宅齐创高价转手个案，昨单日有约10宗瞩目成交曝光，焦点集中港岛东区，其中鰂鱼涌居屋康山花园高层两房单位，以白表价（自由市场，已补地价）645万港元易手，尺价近1.5万港元，创全港居屋白表尺价新高。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)